Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.