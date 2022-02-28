Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. İki bakan Ukrayna’daki son gelişmeleri ele aldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Akar görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Hulusi Akar Ukrayna
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