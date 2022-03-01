Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yük treninin vagonu raydan çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yük treninin vagonu raydan çıktı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Mersin-Kayseri seferini yapan yük treninin bir vagonu, Karaisalı ilçesi Hacıkırı İstasyonu mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.
Yetkililer, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığını söyledi.
Etiketler: Adana
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