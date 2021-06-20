Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil beldelerine ve otellere yönelik rezervasyonlar arttı. Bu durum sahte ilanların da artmasına neden oldu. Ticaret Bakanlığı da tatilcilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı yaz döneminde artan tatil rezervasyonlarını dikkate alarak tatilcilere uyarılarda bulundu.

E-posta reklamına dikkat

Buna göre, sosyal medya ve e-posta üzerinden gelen konaklama tekliflerine dikkat edilmeli. Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalı.

Reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin teyidi sağlanmalı.

Ücret yatırılmadan önce rezervasyon tesisin resmi adresi üzerinden elde edilen telefon bilgisiyle sorgulanmalı.

[[Grafik: TRT Haber/Şeyma Özkaynak]]

Kullanıcılar doğru bağlantıyı adres çubuğuna kendi girmeli

Dolandırıcılar turizm tesislerine ait resim, logo ve isimleri kopyalayarak, internet sitesi isimlerinde çok küçük değişiklikler yaparak tüketicileri kandırmaya çalışabiliyor.

Bunun için, tanıtımda yer alan bağlantılara tıklamadan, kullanıcı doğru bağlantıyı adres çubuğuna kendi girmeli.

Tesis ve acenta kontrolü önemli

Tesislerin yıldız bilgileri ve seyahat acentesi bilgilerinin doğruluğunun da kontrol edilmesi önemli.

Sorgulama "www.ktb.gov.tr" ve "www.tursab.org.tr" adresleri üzerinden yapılmalı.

Konaklama sözleşmesine ilişkin, belge, broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak tedbirler arasında bulunuyor.

Tüketicilerin, yaşadıkları mağduriyetler için, tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemelerine başvuru imkanı bulunuyor.



