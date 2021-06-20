İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan ekiplerin çalışması sonucu olayla ilişkili oldukları iddia edilen 3 şüpheli daha gözaltına alınarak Muğla'ya getirildi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 19 zanlı, işlemlerin ardından Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinden alınarak yoğun güvenlik önlemi altında Bodrum Adliyesi'ne götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 polisin şehit olması, 1 polisin yaralanmasıyla ilgili olarak 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. pic.twitter.com/qBB8YEFwy6