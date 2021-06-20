Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yağmur suyuyla saçını yıkadı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul’da bir genç, yağmur yağdığı sırada balkona çıkarak, şampuanla köpürttüğü saçını yıkadı. Gencin yağmur suyuyla yıkandığı anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
İstanbul’u dün öğle saatlerinde sağanak yağış etkisi altına almış ve birçok noktada su birikintileri oluşmuştu.
Bu olumsuz hava koşulunu fırsata çevirmek isteyen bir genç, evinin balkonuna çıkarak eline aldığı sabunla saçını köpürterek yıkamaya başladı.
Gencin bu ilginç yöntemi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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