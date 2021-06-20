Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Buzdolabını elektrikli scooterla taşıdılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da dört kişi elektrikli scooter ile buzdolabı taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Okmeydanı'nda buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı.
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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