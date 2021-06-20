Okmeydanı'nda buzdolabını taşımak için nakliye parası vermek istemeyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Buzdolabını, normalde tek kişinin binmesi gereken elektrikli scooter ile taşıdı.

Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

