Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yangında mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bodrumunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katta oturanlar apartmanda mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sepetli aracıyla 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişi binadan tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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