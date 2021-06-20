Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından Cemil Meriç'in oğlu Mahmut Ali Meriç'in vefat ettiğini açıkladı.

Açıklamada, Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, başta kardeşi Profesör Ümit Meriç olmak üzere bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Vefatından sonra Cemil Meriç'in eserlerini yeniden yayına hazırlayan oğlu Avukat Mahmut Ali Meriç, bir süredir Şişli'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Mahmut Ali Meriç kimdir?

[Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'teki Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, Vefa Ödülüne layık görülen Cemil Meriç'in ödülünü kızı Ümit Meriç ve oğlu Mahmut Ali Meriç'e vermişti.]

Cemil Meriç ve Fevziye Meriç'in ilk çocuğu Mahmut Ali Meriç 1 Nisan 1945'te dünyaya geldi.

Saint-Joseph Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitiren Meriç, Fransa'da hukuk alanında yüksek lisans yaptı.

Bir dönem Meydan Larousse ansiklopedisinde editörlük yapan Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları arasında çıkan "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Bu Ülke", "Işık Doğudan Gelir", "Jurnal 1-2", "Kültürden İrfana", "Mağaradakiler" ve "Umrandan Uygarlığa"nın da aralarında olduğu Cemil Meriç'in eserlerini yayına hazırladı.