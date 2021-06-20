Adıyaman’daki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Refüjde bulunan elektrik direği ve ağaçlara da çarpan otobüs yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.

Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.