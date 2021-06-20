Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 02:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İşçileri taşıyan otobüs refüje çıktı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da, fabrika işçilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğini ve ağaçları parçalayarak karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman’daki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Refüjde bulunan elektrik direği ve ağaçlara da çarpan otobüs yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi.
Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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