Suruç'un kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 10 kişi, Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

8 şüpheli gözaltında

Güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerin önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.