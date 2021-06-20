Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 09:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da aileler arasında silahlı kavga: 4 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Suruç'un kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 10 kişi, Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
8 şüpheli gözaltında
Güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerin önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Toplumsal Şiddet
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