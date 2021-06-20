TRT, tecrübesini gençlerle paylaşıyor. Alanında uzman kişilerin verdiği eğitimlerle geleceğin gazetecileri yetişiyor.

'Gençler için gazetecilik'' projesi, TRT World Citizen tarafından 2017 yılında başlatıldı.

'Pozitif Değişime İlham Olmak' sloganıyla çıkılan yolda, çevrimiçi eğitimler sürüyor.

Kütahya’daki lise öğrencileri ilk derse girdi

Eğitimlerin son adresi, Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Gençler, 'A'dan Z'ye gazetecilik' , 'Hikaye Anlatımı, 'Mobil Gazetecilik' ve 'Saha Yapımcılığı'ndan oluşan 4 temel başlıkta uzmanlardan ders alacak.

Projeye katılan öğrenciler, eğitimleri, hedeflerine ulaşmak için bir fırsat olarak görüyor.

Ders sonrası öğrencilere TRT tarafından özel olarak hazırlanan tişörtler ve not defterleri de verildi.



