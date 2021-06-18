Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Depo Photos]
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8-14 Haziran'da tercihleri alınan 2020 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
Etiketler: ÖSYM
Son Haberler
- 17:20
- 17:19
- 17:17
- 17:08
- 16:35
Sıradaki Haber
Salgın sürecindeki eğitim belgesel oldu: "Birlikte Başardık"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz