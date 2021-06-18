Eğitim, koronavirüs salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında geldi. Okullarda eğitime ara verilince yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı.

TRT kısa sürede eğitim kanallarını devreye soktu. Milyonlarca öğrenci EBA sistemi ile evden eğitim almaya başladı.

3 haftada 3 farklı kanal açıldı. Binlerce dersin çekimi yapıldı. EBA, dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.

Ancak hazırlıklar bununla sınırlı kalmadı. İnternet alt yapısının yetersiz olduğu yerler belirlendi.

"Derse dağdan girdim"

İlköğretim öğrencisi Hayrunnisa Demir, “Evimizde internet bağlantısı kopuyordu, evin yakınındaki bir dağa, tepeye çıktım, baktım internet çekiyor, derse orada girmeye başladım” diyerek anlattı o günleri.

Uzaktan eğitim imkanı kısıtlı öğrenciler için çalışmalar yapıldı. Ücretsiz internet paketi, tablet ve bilgisayar kampanyaları düzenlendi.

Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için tüm kurumlar büyük çaba gösterdi.

Salgın süreci belgesel oldu

Maltepe Üniversitesi de işte bu sürecin fotoğrafını çeken bir belgesel hazırladı. Belgeselin adı, "Birlikte başardık" olarak seçildi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, “Eksikler elbette var, hiçbir sistem mükemmel değildir. Ancak önemli olan bunun farkında olmak, çözümleri üretmeye çalışmak” dedi.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünyada öğrencilerin yüzde 94'ü salgından etkilendi.

50 milyona yakın öğrenci teknik yetersizlik sebebiyle eğitimine devam edemedi.

