Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Tarih Müzesi'nde özel konser
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türk Tarih Müzesi’nde özel bir konser verdi. Farklı Türk coğrafyalarına ait halk ezgileri açık havada seslendirildi. Sosyal mesafe kurallarından taviz verilmeyen etkinlikte, konsere yöresel danslar da eşlik etti.
Türkiye'den Azerbaycan'a Kazakistan'dan Türkmenistan'a farklı Türk coğrafyalarına ait halk ezgileri Türk Tarih Müzesi'nde dinleyiciyle buluştu..
Türk tarihini anlatan ve yaşatan yüzlerce heykel arasında, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, kulakların pasını sildi.
Etkinlik, yöresel halk danslarıyla renklendirildi.
Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği konser büyük ilgiyle karşılandı.
Seyirciler, uzun zaman sonra, açık havada konserin tadını çıkardı.
Etiketler: Ankara Müzik Koronavirüs
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