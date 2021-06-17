Mitolojik figürler... Binek hayvanları... Savaşçılar... Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yukarıbilen köyündeki mozaikler binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor.

250 metrekarelik alana yayılan mozaikler 2019'da bir evde kaçak kazı operasyonu sonrasında ortaya çıkarılmıştı.

Kurtarma kazılarının devam ettiği evde jandarma ekipleri nöbet tutuyor.

"Köyümüzde büyük bir yaşantı var"

Yukarıbilen Köyü Muhtarı Şeyhmus İzgüden, "Köyümüzün tarihi bundan 3500 yıl öncesine dayanıyor. Bizim köyde o geçmişte büyük bir yaşantı varmış. Mesela şu anki tarihi eserin bulunduğu yerin bir kralın darphanesi olduğu söyleniyor” dedi.

"Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor"

Bölgede başka mozaiklerin bulunma ihtimaline karşı bilim insanlarının çevre yerleşimlerdeki çalışmaları devam ediyor.

Kazılar sonlandığında çıkarılan mozaikler Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.