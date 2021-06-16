Piyano tutkunu Defne Ekmekçi, Fransa'da çevrimiçi düzenlenen "Çocuk ve Genç Yaratıcılık Müzik Yarışması"nda birinci oldu.

250 yarışmacı arasından başarısıyla sıyrılarak dünya şampiyonu olan Ekmekçi, bu kez yarış için değil, dinleyicilerine müzik ziyafeti vermek için piyano başına geçti.

Seçtiği eseri kalabalık önünde çalan Defne, performansıyla beğeni topladı.

"Küçük kızımız dünya birincisi oldu"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Küçük kızımız dünya birincisi oldu. Kendisini biraz önce tebrik ettik, ödüllendirdik. Urfa'dan birçok sanatçı çıkacak. Müzik şehri olarak başvurumuzu yaptık. Bence dünyada müzik şehri olmayı hak eden tek bir şehir varsa, o da Şanlıurfa'dır. Çünkü müziğin her türlüsü burada var. "

“Uluslararası Piyano Öğrencisi” unvanını da kazanan ve bu alanda Türkiye'de tek olan Defne Ekmekçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince ödüllendirildi.

