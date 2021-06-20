Kahramanmaraşlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur'un ismi, Andırın ilçesindeki Şehit Zübeyir Çınkır Ortaokuluna yaptırılan kütüphane verildi.

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan kütüphaneyi şehidin anne ve babası da ziyaret etti.

Mehmetçik, çocuklarla kitap okudu

Mehmetçik, kütüphaneyi ziyaret eden köy çocuklarına eşlik etti. Çocuklarla kitap okudu.

Kütüphanede öğrencilerin yararlanabileceği 2 bin 500 kitap bulunuyor.

