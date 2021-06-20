Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak
PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur unutulmadı. Şehidin adı Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kendisinin de okuduğu okula yaptırılan kütüphaneye verildi.
Kahramanmaraşlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur'un ismi, Andırın ilçesindeki Şehit Zübeyir Çınkır Ortaokuluna yaptırılan kütüphane verildi.
Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan kütüphaneyi şehidin anne ve babası da ziyaret etti.
Mehmetçik, çocuklarla kitap okudu
Mehmetçik, kütüphaneyi ziyaret eden köy çocuklarına eşlik etti. Çocuklarla kitap okudu.
Kütüphanede öğrencilerin yararlanabileceği 2 bin 500 kitap bulunuyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Şehit
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