Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde sulama kanalındaki suyun maviye dönüştüğünü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Kanalın fotoğrafını çeken vatandaşlar kanaldaki balıkların ölerek suyun yüzüne çıktığını, birçoğunun da can çekiştiği gerekçesiyle belediye ve yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekibi kanala mavi bir cismin döküldüğünü belirledi.

Ekipler kanala bu maddeyi kimin döktüğünü araştırırken Sulama Birliğinden gelen mesajla konu aydınlandı.

Sulama Birliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bakır sülfat kanallardaki tutunan yosun ve bitkileri temizleyerek yosun tutmasını önler" denildi.