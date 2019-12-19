Türkiye
THY'nin Ankara seferleri normale döndü19 Aralık 2019 Perşembe 10:52 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:57
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki düşük görüş nedeniyle etkilenen Türk Hava Yolları (THY) uçuşları bu sabah normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
Esenboğa Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca etkisini sürdüren düşük görüş nedeniyle THY operasyonları olumsuz etkilendi.
THY'nin Ankara varışlı 5 seferi farklı istasyonlara yönlendirildi. Ankara kalkış ve varışlı 63 sefer ise iptal edildi.
Esenboğa Havalimanı'ndaki seferler, saat 08.30'da meydanla ilgili verilen notamın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları Esenboğa Havalimanı