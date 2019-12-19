Olay, İstanbul Şişli'de ağustos ayında bir kebapçıda meydana geldi.

Kebapçı dükkanının sahibi 35 yaşındaki Yusuf Sümbül, iş yerine geldiğinde fırın ustasının aniden işi bıraktığını öğrendi. Müşteriden de lahmacun siparişi gelmesi üzerine fırının başına geçen Sümbül, gazı açtıktan sonra fırını yaktı.

Fırının kapağını kapatarak beklemeye başlayan adam siparişi hazırlamaya başladı. O esnada kapağı kapatılan fırındaki ateş havasızlıktan dolayı sönünce içeride gaz birikmeye başladı.

3 ay sonra taburcu edildi

Sümbül’ün bir süre sonra hazırladığını atmak için kapağını açtığı ve tekrar ateş yaktığı fırın, büyük bir gürültüyle patladı. Patlama esnasında siparişi fırına atmak için başını yakınlaştıran Yusuf Sümbül, ağır şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle yere düşen adam kendini lavaboya attı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Sümbül, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Sümbül, 3 ay sonra taburcu edildi.

“Yüzünde ve kollarında yanmalar vardı”

Olay hakkında konuşan iş yerinin fırıncı ustası Mehmet Taş, "Ustamız kapağı kapattıktan sonra ateş sönüyor ve içerisinde gaz birikiyor. Sonrasında içerisinde gaz biriken fırını yakıyor ve birden patlıyor. İçerideki ateş dışarıya vuruyor, malesef buradaki insana geldiği için patlama oluyor. Sonrasında kendisi yaralandı ve hastaneye gitti. Yarası ağırdı, yüzünde ve kollarında yanmalar vardı" dedi.

"İçerisindeki havanın boşaltılması lazım"

Fırının patlamaması için uyarılarda da bulunan Taş, şunları söyledi:

“Fırını yakarken gazı çok fazla açmamamız lazım. Gaz fazla açılırsa yine dışarıya vurması ve yanma şansı var. Yavaş ve dikkatli bir şekilde açmamız gerekir. Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması lazım. 2-3 dakika beklenmesi gerekir."

Kaynak: İHA