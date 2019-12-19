Teori, pratikle birleşiyor. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik pratiklerin yapılması amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında açılmasına karar verilen tasarım-beceri atölyeleriyle, çocukların problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlkokul ve ortaokullarda hayata geçirilmeye başlayan tasarım-beceri atölyeleri, bilim, kültür, sanat, spor ve yaşam alanlarını kapsayan 10 birimden oluşuyor.

Sistem ilk defa 2018-2019 eğitim-öğretim yılında pilot olarak bazı okullarda uygulanmaya başladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise Türkiye’deki bütün okullarda atölyelerin açılması öngörülüyor.

TBA’ya başarılı bir örnek

Türkiye genelinde şu anda 5 bin atölye bulunuyor. İstanbul Şile’de bulunan Çayırbaşı Fatma Seher Hanım Ortaokulu, bu atölye çalışmalarını başarıyla sürdüren okullar arasında.

Okulda FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik), ahşap-metal, yazılım-tasarım, müzik, görsel sanatlar, tabiat-hayvan bakımı, drama ve eleştirel düşünme atölyeleri bulunuyor. Öğrencilerin keyifle çalıştığı bu atölyeler, konularına uygun her türlü teçhizat ve donanıma sahip.

Örneğin okulun yazılım-tasarım atölyesinde, öğrenciler bilgisayarları başında kendi geliştirdikleri projeleri hayata geçiriyor. Ekip halinde ya da bireysel olarak öğrendiklerini uygulamaya döküyorlar.

“Dersler daha renkli geçiyor”

Müzik atölyesi okulun en neşeli yeri… Öğrenciler burada gitar, keman, mandolin gibi enstrümanları çalmayı öğreniyor. Müzik öğretmeni Asude Çerkezoğlu, atölyenin öğrencilerin eğitime katkısını şöyle anlatıyor:

“Enstrüman sayımız ve olanaklarımız fazla olduğu için çocukları olayın içine daha çok katabiliyoruz. Değişik enstrümanlar kullanabildiğimiz için derslerimiz daha renkli geçiyor.”

Okulun en renkli yerlerinden biri ise görsel sanatlar atölyesi…

Çocuklar önlerinde tuvalleri, rengarenk boyaları ve fırçalarıyla neşe içinde çalışıyor. Atölyede resmin yanı sıra ebru ve seramik gibi çalışmalar yapıyorlar.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Tarık Çimen, çocukların bu atölyeleri sevinçle karşıladığını belirtiyor ve ekliyor:

“İnsanların en değerli varlıkları çocuklarıdır. Bize emanet ediyorlar. Çocuklarımızı şiddetten uzak, sevgi dolu yetiştirmemizde bu atölyeler önemli bir yer tutuyor.”

Yaratıcılıkları ortaya çıkıyor

Bir grup öğrenci toplanmış sahnede prova yapıyor. Sergileyecekleri oyuna hazırlanıyorlar. Drama ve Eleştirel Düşünme Atölyesi’nde manzara, diğer atölyelerden farksız. Öğrenciler, hummalı bir çalışma içinde. Aynı zamanda okulun Türkçe öğretmeni olan Gözde Çetiner, başında bulunduğu atölyeyle ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Amacımız çocukların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkartırken aynı zamanda onlara empati, eleştirel düşünme ve özgüven aşılamaktı. Çocuklar burada çok keyif alıyorlar. Yeri geliyor derslerimizde şarkı söylüyoruz, yeri geliyor oyun oynuyor, dans ediyoruz. Saygı, sevgi çerçevesinde birbirlerini dinlemeyi öğreniyorlar.”

Açılımı Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik atölyesi olan FeTeMM’de ise derslerde öğrendikleri konuları pratiğe döküyorlar. İşledikleri derse göre bazen bir koyunun kalbini inceliyorlar bazen ise bir dinamo hazırlıyorlar.

Ahşap-Metal Atölyesindeki öğrencilere gelince… Onlar da masalarının başında el becerilerini ortaya koyarak birbirinden özel objeler üretiyor.

Güneş panelleriyle enerji üretiyorlar

Okuldaki atölyeler fazlasıyla çeşitli. Örneğin bahçede Tabiat-Hayvan Bakım Atölyesi göze çarpıyor. Atölyede öğrencilerin bakımını üstlendiği tavuklar bulunuyor.

Kümesin üzerine kurulan güneş panelleriyle enerji üretip kümesin ısınmasını bile sağlıyorlar. Tarım alanında oluşturdukları damla sulama sistemini yine bu enerjiyle çalıştırıyorlar. Okulun Türkçe öğretmenlerinden Eray Tonel, aynı zamanda bu atölyeyle de ilgileniyor.

Tonel, “Çocuklar bu işi severek yapıyor. Bu atölyeler aynı zamanda bilgiden çok üretim yapmanın, tasarlamanın ürünü olduğu için çocuklar buralarda üretim yapıyor” şeklinde konuşuyor.

İstanbul’da şu anda 55 okulda TBA bulunuyor. 265 okulda benzer atölyelerin kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Ardından 233 okul, benzer atölyelere kavuşacak.