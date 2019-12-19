Cumhuriyet Mahallesi Kaptanbaba Sokağı'nda apart olarak kullanılan binada dün sabah Özkan K. ile Mücahit A. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mücahit A, yanında taşıdığı tabancayla Özkan K'nın bacaklarına 4 el ateş ederek kaçtı.

Hafif yaralanan Özkan K, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde birkaç saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akşam aynı aparta gelen Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö. ve Barış Y, henüz bilinmeyen bir nedenle Sezai O. ile tartışmaya başladı.

Sezai O'yu darp ederek 300 lirasını gasp ettikleri öne sürülen ve "gasp, uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit" gibi çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliklerine bağlı ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan Özkan K, Olcay Ö, Emre Ö. ve Barış Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silahla yaralama olayının şüphelisi Mücahit A'nın yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA