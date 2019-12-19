İstanbul'da asker eğlencesi adı altında geçtiğimiz 24 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar'da toplanan bir grup, sokak arasında yüksek sesli müzikler açarak binaların arasında havai fişek fırlattı. Şahısların ellerine aldığı meşalelerden dolayı gözün gözü görmediği eğlencede, driftler de yapıldı.

Sokakta kutlamanın ardından motosikletlerine ve otomobillerine binen grup, konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan, kornalara basarak gürültü çıkaran ve seyir halinde meşaleler yakan şahıslar, E-5 Karayolu Ambarlı yan yolda bir süre seyrettikten sonra alt geçide girdi.

Burada yolu trafiğe kapatan grup, araçlarla dakikalarca patinaj çekti. Alt geçidi dumana boğan ve uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden olan şahıslar, kentte adeta terör estirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların canını tehlikeye atan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA