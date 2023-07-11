THY uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı

İstanbul-Ho Chi Minh (Vietnam) seferini yapan THY uçağı, bir yolcunun ani rahatsızlığı üzerine Haydar Aliyev Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ho Chi Minh (Vietnam) seferini yapan TK162 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçağında bulunan bir yolcu fenalaştı.
Kabin ekibinin olayı uçağın kaptan pilotuna haber verilmesinin ardından, THY uçağı Azerbaycan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na acil iniş talebinde bulundu.
THY uçağı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Hasta yolcu uçağa çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hasta yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı yeniden havalandı.