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Türkiye
AA 11.07.2023 11:28

Yavru ayı "Cindy" tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğada ölmek üzereyken bulunan ayı yavrusu "Cindy", Kars'taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

Yavru ayı "Cindy" tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
[Fotograf: AA]

Doğada bir aylıkken bulduktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen ayı yavrusunun bakımı, buradaki görevlilerce yapılıyor.

Bakıcılarının "Ayı Yogi" çizgi filmindeki karakterden esinlenilerek adını "Cindy" koyduğu yavru, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, merkeze çok bitkin getirilen "Cindy"ye araba çarptığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ayı yavrusunun, bulunduğunda zatürre geçirdiğini, vücudunda yaralar, ayağında da kırık olduğunu anlatan Cihan, "Geldiğinde genel durumu çok kötüydü, açlık ve hastalıklarından ölmek üzereydi" dedi.

İlk olarak enfeksiyon tedavisi uyguladıkları "Cindy"yi, anesteziyi kaldırabilecek kondisyona ulaştıktan sonra ameliyata aldıklarını belirten Cihan, "Kemiklerine eksternal fiksasyon tedavisi uyguladık. Cindy, tedavisinin ardından iyileşmeye başladı, şu anda durumu iyi. Önümüzdeki hafta pimleri alınacak. Biraz daha rehabilite ettikten sonra bakım merkezlerine gönderilecek" diye konuştu.

Sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediler

Şu an 3 aylık olan ayının gönüllü bakıcısı Veteriner Fakültesi öğrencisi Ahmet Özdişli de yaklaşık 20 gündür kemikleri kaynama aşamasına gelen ayının sağlığına hızla kavuşmaya başladığını ifade etti.

Ayı yavrusunu sebze, meyve, bal ve süt karışımlarıyla beslediklerini anlatan Özdişli, "Kötü bir şekilde aspire olduğu için ciğerleri hala toparlama aşamasında. Şu an iyi durumda" bilgisini verdi.

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