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Türkiye
DHA 11.07.2023 11:00

3 ildeki suç örgütüne ‘Örümcek’ operasyonunda 13 tutuklama

Diyarbakır merkezli Muğla ve İstanbul'da silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak para alıp, iş yeri kurşunlatan ve ‘Örümcek’ operasyonuyla yakalanan aralarında çete lideri İ.H.D.’nin de olduğu 20 şüpheliden 13’u tutuklandı.

3 ildeki suç örgütüne ‘Örümcek’ operasyonunda 13 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), kentte meydana gelen iş yeri kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, Bağlar ilçesinde kendisine koşulsuz olarak itaat eden silahlı örgüt üyeleri aracılığı ile korku ve baskı yaratarak, para alarak iş yerlerini kurşunlatan bir çete olduğunu tespit etti.

Çete lideri yakalandı

Yapılan çalışmalarda, çetenin liderinin hakkında, ‘öldürmeye teşebbüs, yağma, silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç delillerini yok etme ve şantaj’ suçlarından kaydı olan İ.H.D., olduğunu belirledi.

Diyarbakır merkezli, Muğla ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu, silahlı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak ‘Örümcek’ ismi verilen operasyon yapıldı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tabanca, tüfek, narkotik ilaç, fişek ve kılıç ele geçirildi

Yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 24 narkotik etkili ilaç, 152 fişek, 3 kılıç ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt lideri İ.H.D.’nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4’ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

Suç örgütüne "örümcek" operasyonu: 20 gözaltı
Suç örgütüne "örümcek" operasyonu: 20 gözaltı

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Diyarbakır Muğla İstanbul Suç Örgütü
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