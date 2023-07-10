Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.07.2023 10:26

Suç örgütüne "örümcek" operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütüne "örümcek" operasyonu: 20 gözaltı
[Fotograf: AA]

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde İ.H.D. liderliğinde "öldürmeye teşebbüs", "yağma", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçu üstlenme ve şantaj" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

"Örümcek" adıyla Diyarbakır, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 24 narkotik etkili ilaç, 152 fişek ve 3 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Diyarbakır Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan 3 zanlı yaylada yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Dünya borsaları artan endişelere rağmen son bir yılda yatırımcılarına kazandırdı
11:30
Orta ve Doğu Karadeniz için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Dünya nüfusu, artış hızı düşmesine rağmen 8 milyarı geçti
10:59
Rusya: Ukrayna, Kırım, Rostov ve Kaluga bölgelerine balistik füze saldırı girişiminde bulundu
11:15
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ mensubu tutuklandı
10:58
Ukrayna: Taarruz başlatıldığından beri güneyde 169 kilometrekarelik alan kurtarıldı
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
FOTO FOKUS
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ