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Güncel
AA 10.07.2023 10:04

Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan 3 zanlı yaylada yakalandı

Iğdır'da kasten adam öldürme suçundan aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yaylada yakalandı.

Iğdır'da kasten öldürme suçundan aranan 3 zanlı yaylada yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT ekibi, Karagüney köyünün yaylasına yaptığı operasyonda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ile Ağrı Dağı'ndaki Korhan yaylasında ise 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ve 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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