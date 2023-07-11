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Türkiye
AA 11.07.2023 10:44

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2013 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzman yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ üyeleri tarafından 2013 SPK uzman yardımcılığı sınavı öncesinde sorulara erişildiği ve bu soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan, 14'ü ihraç, 1'i müstafi, 3'ü istifa etmiş ve 1'i aktif çalışan olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda şüphelilerden 8'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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