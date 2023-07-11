Selde araçta mahsur kalan bir aile yetkililer tarafından kurtarıldı

Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde gece etkili olan yağmur sele döndü. Karayolunun altından geçen menfezler tıkanınca oluşan sel kara yoluna taştı ve karayolunda ulaşım tamamen aksadı.

Diyadin ve Taşlıçay ilçesinde de etkili olan sel ilçedeki tarım arazilerine zarar verdi.

Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Selin getirdiği kaya parçaları ve hafriyat yüzünden Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.