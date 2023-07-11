Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 11.07.2023 11:27

Selde araçta mahsur kalan bir aile yetkililer tarafından kurtarıldı

Türkiye-İran kara yolunda ulaşım durdu, Doğubayazıt ilçesindeki bazı köylerde ise etkili olan sel tarım arazilerinde zarara yol açtı. Diyadin'de ise selde araçta mahsur kalan 2 kişi ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Selde araçta mahsur kalan bir aile yetkililer tarafından kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Ağrı'nın Diyadin ve Taşlıçay ilçelerinde gece etkili olan yağmur sele döndü. Karayolunun altından geçen menfezler tıkanınca oluşan sel kara yoluna taştı ve karayolunda ulaşım tamamen aksadı.

Diyadin ve Taşlıçay ilçesinde de etkili olan sel ilçedeki tarım arazilerine zarar verdi. 

Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Selin getirdiği kaya parçaları ve hafriyat yüzünden Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Yavru ayı "Cindy" tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Zonguldak’ta denize girmek bugün ve yarın yasaklandı
11:54
İzlanda'nın güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
11:58
Küpe Dağının eteklerinden şifa kaynağı arı sütü üretiyor
11:49
İstanbul'da barajların doluluk oranları yüzde 42,14
11:45
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 351'e yükseldi
11:45
THY uçağı Bakü’ye acil iniş yaptı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
Karaburun'da anne ahtapotun kuluçka dönemi kayda alındı
FOTO FOKUS
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
Sıcaktan etkilenen kuş yavrusu bir kişinin yardımıyla kendine geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ