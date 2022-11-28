Tezgahlardaki hamsi bolluğu, balıkçı ve vatandaşların yüzünü de güldürdü. Kilosu 50 liradan satılan hamsinin fiyatı tezgahlarda bugün 30 liraya gerilerken, vatandaşlar hamsiye talep gösterdi.

Balıkçılar, geçen yıllarda palamut balığının bol olduğu sezonda hamsinin az olduğunu ancak bu sezon hem palamut, hem de hamsinin güzel olduğunu söyledi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçı Ufuk Aygün, ''Hamsi son günlerde bol gelmeye başladı, kilosunu 30 liradan satıyoruz. Geçen sezon bu dönemlerde bu kadar bol gelmemişti. Sezondan memnunum, harika bir sezon” dedi.

Vatandaşlardan Engin Yüksel ise, “Karadeniz’in olmazsa olmazı hamsidir. Fiyatı bu yıl ilk defa 30 liraya kadar düştü. Bizlerde sofralarımızı bereketlendirme adına yeterince aldık. Bol hamsi olunca fiyat tezgahlara yansıyor bizde bu durumdan dolayı çok memnun oluyoruz” diye konuştu.