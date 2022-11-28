Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray’da iş kazası: 1 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Aksaray'da çalıştığı fabrikada makinaya sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan İmdat Tosun çalıştığı makinaya sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tosun'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tosun, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Etiketler: Aksaray İş Kazaları
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