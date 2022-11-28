Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tır devrildi: Ulaşım aksadı
Kırıkkale'de tırın devrilmesi sonucu yola dökülen tonlarca şeker pancarı ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kırıkkale'de H.B.K. idaresindeki şeker pancarı yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 53. kilometresinde karşı şeride geçerek yola devrildi.
Kazada, tırın dorsesindeki şeker pancarının yola dökülmesi sonucu kara yolunun Kırıkkale istikameti ulaşıma kapatıldı.
Şeker pancarlarının yoldan temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden sağlandı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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