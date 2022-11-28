Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstiklal saldırısının firari şüphelisi Hassan'ın kardeşi emniyette
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın yakalanan kardeşinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi polislere ifade veriyor.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, bu kapsamda devam eden çalışmalarda, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.
Gözaltına alınan Hassan'ın kardeşi İstanbul'da emniyete getirilirken, buradaki işlemleri devam ediyor.
Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 24 şüpheli tutuklanmış, 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verilmişti.
Etiketler: İstanbul Terör Saldırısı
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