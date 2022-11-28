Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da tartışma bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kızlar Kale Mahallesi'nde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Ali Aydemir hayatını kaybetti, mahalle muhtarı Murat A. ile Yusuf Kenan A, Menşure, Melik, İbrahim, Hüseyin, Çelikler ve Ayşe Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, muhtar Murat A. ile Yusuf Kenan A, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Polis ekipleri hastane önünde, jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Erzurum
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