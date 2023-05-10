Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.05.2023 14:37

Terzilik mesleğini huzurevinde de sürdürüyor

Edirne Huzurevinde kalan 90 yaşındaki Cavit Debreli, ömrünü adadığı terzilik mesleğine huzurevindeki atölyede devam ediyor.

Terzilik mesleğini huzurevinde de sürdürüyor

Uzunköprü ilçesinde çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde ustalaşan Debreli, açtığı dükkanında 30 yıldan fazla çalıştı.

Emekli olduktan sonra bir süre mesleğinden uzak kalan Debreli, 12 yıl önce yerleştiği huzurevinde boş zamanlarını terzihanede geçirmeye başladı.

Cavit Debreli,  çırak olarak başladığı terziliği uzun yıllar yaptığını söyledi.

Huzurevi sakinlerinin terzilik işlerini yapan Debreli, hem mesleğini yaptığını hem de zinde kaldığını dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Atölyede arkadaşlarımın işlerini hallediyorum"

Mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Debreli, "Namazımı kılıp, kahvaltı yaptıktan sonra buraya geliyorum. Atölyede arkadaşlarımın işlerini hallediyorum. Zamanımı güzel değerlendiriyorum. Arkadaşların kıyafetlerindeki tadilatları yapıyorum" dedi.

Edirne Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak da huzurevi sakinlerinin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Debreli'nin ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden kopmadığını belirten Irmak, "Uzun yıllar terzilik yapan Cavit amcamız terzihanede huzurevi sakinlerinin küçük işlerini gönüllü olarak hallediyor. Hiçbir beklentisi yok, bir dua almak onun gönlünü hoş ediyor" diye konuştu.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Gaziantep'te AK Parti ve CHP'li gruplar arasında kavga: 7 yaralı
15:37
Bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
15:27
Dezenformasyon Bülteni'nin yeni sayısı yayımladı
15:26
Hollanda'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderilmek üzere Köln'e doğru yola çıktı
15:09
Kamu işçilerinin maaş artışı belli oldu: İşte hakları ve zam oranları...
15:02
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
Kültür mirası bıçaklar Bursa'daki sergide zanaatın tarihinde yolculuğa çıkaracak
FOTO FOKUS
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
İnşaat vinci metronun üzerine düştü: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ