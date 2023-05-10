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Türkiye
AA 10.05.2023 13:35

Şanlıurfa'da kaybolan çocukların cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 5 gündür haber alınamayan lise öğrencisinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'da kaybolan çocukların cansız bedeni sulama kanalında bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şanlıurfa'da 5 Mayıs Cuma günü okuldan çıktıktan sonra kaybolan ve iki gün önce arkadaşı Ahmet Serhat Kurt'un cenazesine sulama kanalında ulaşılan Mehmet Fırat Tunç'un aranmasına yönelik çalışmalar devam etti.

Çalışmalar kapsamında Kepirli Mahallesi'ndeki sulama kanalında çalışmalarını yoğunlaştıran dalgıç polisler, Tunç'un cansız bedenine ulaştı.

Tunç'un cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5 Mayıs Cuma günü okuldan çıkan Ahmet Serhat Kurt ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan haber alamayan yakınları durumu polise haber vermiş, ekiplerin okulun yanından geçen sulama kanalında yaptıkları aramada, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine önceki gün ulaşılmıştı.

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