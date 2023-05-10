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Türkiye
İHA 10.05.2023 13:29

Ağrı'da 227 Afgan göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Ağrı'da 227 Afgan göçmen sınır dışı edildi
[Fotograf: İHA]

Ağrı'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilerek uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ağrı İl Göç Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen charter seferiyle 227 Afganistan uyruklu göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde ve jandarma eşliğinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına getirildi.

Sınır dışı işlemlerinin ardından uçağa alınan göçmenler, Ariana Afgan Havayollarının tarifesiz seferiyle ülkelerine gönderildi.

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