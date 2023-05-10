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Türkiye
AA 10.05.2023 13:54

Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde inşa edilen 1875 yataklı şehir hastanesinin 15 Haziran'da hizmete açılması hedefleniyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdülhamit Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez Şahinbey ilçesinde inşa edilen ve 1875 yatak, 334 poliklinik, 3 MR cihazı, floroskopi cihazı, 64 ameliyathane, 60 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile 18 poliklinik destek odası bulunan hastanede incelemelerde bulundu.

Gül, incelemelerin ardından gazetecilere, dev bir eseri kente kazandırdıklarını söyledi.

Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak

"Koca sağlık ordusu vatandaşlarımıza hizmet verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Biz sağlıkta çağ atladık, reform yaptık. O yüzden vatandaşlarımızın en hızlı şekilde doktorumuza, hastaneye ulaşımı, ihtiyacımızdır. Bunu inşallah gidereceğiz. Firma yetkililerinden bilgi aldık. 15 Haziran itibarıyla 1875 yataklı şehir hastanemiz Gaziantep'imizin hizmetine sunulmaya hazır hale getirilecek. Tüm personelleriyle, 600 doktoru, sağlık çalışanlarıyla koca sağlık ordusu vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu durumun heyecanını yaşıyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de karınca gibi çalışıp dev eserler ortaya çıkaran ekibin bir parçası olduklarını söyledi.

Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak

"Şehir hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık"

Şahin, hastanenin tamamlanmasıyla şehre önemli bir değerin katılacağını anlatarak, "Son yaşadığımız koronavirüs sürecinde gördük ki aldığımız nefesin garantisi yok. Şehir hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık. O yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, ne yapmak istediğini, 85 milyonun sağlığını koruyarak güçlendirdiği, altyapıyı nasıl hazırladığını göstermiş olduk." diye konuştu.

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