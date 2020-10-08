Bölücü terör örgütü PKK, 2015 yılındaki çukur terörüyle Diyarbakır'ın Sur ilçesine büyük zarar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden arındırılan ilçede inşa çalışmaları başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilçe adeta yeniden inşa edildi.

Mimari doku korundu

İlçede inşa edilen ev ve tarihi mekanlarda Diyarbakır'ın mimari dokusu korundu.

2 katlı ve avlulu inşa edilen evler, dar sokaklı yapıda ve modern tarzda inşa edildi.

Kuralar çekildi

İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "506 konutla 24 Temmuzda bir kura çektik. Şu anda sözleşme aşamasındalar. TOKİ'nin Sur dışında üretmiş olduğu burası için 477 konutun kurasını da 24 Ağustosta çektik" dedi.

Kurşunlu Camii'de restore edildi

Terör örgütü PKK, Sur ilçesindeki çatışmalarda Osmanlı'nın Diyarbakır'daki ilk eseri olan Kurşunlu Camii'ni karargah olarak kullandı.

Başarılı operasyonların ardından bölgeyi terk etmek zorunda kalan teröristler kaçarken Kurşunlu Camii'ni ateşe verdi. Ağır hasar alan tarihi cami de aslına uygun restore edildi.

Üzerindeki bazı kurşun izleri ise olayların gelecekte de hatırlanması amacıyla silinmedi.

Kiliseler de restore ediliyor

Çatışmalarda Diyarbakır'daki kiliseler de zarar gördü. Zarar gören kilise ve diğer tarihi yapıların restorasyonu devam ediyor.