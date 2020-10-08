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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukat F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli F.Y, emniyete götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne fetö terör örgütüSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:47
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