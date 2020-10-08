Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
etullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) GATA gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 1 doktor Sakarya'da gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor İ.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.A'yı Sakarya'da gözaltına aldı.
Edirne'ye getirilen şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: fetö gata yapılanması sakaryaSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:43
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