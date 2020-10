Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğiyle Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda, rafting sezonu açılışı kapsamında 11 Ekim'e kadar sürecek Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası etkinliği başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki 22 takımın yer aldığı şampiyona, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ile çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı.

"Beytüşşebap'ta böyle bir organizasyonun düzenlenmesi apayrı bir mutluluk"

Şampiyona nedeniyle düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gönül birlikteliği, seferberliği içinde olduklarını ifade ederek, çocukluğundan itibaren spor yapan insanların hayata bakışları, dayanıklılıkları, paylaşmaları ve aynı zamanda başladıkları işi bitirme konusundaki iradelerini bir hayat felsefesi olarak yansıttığını söyledi.

Bakan Soylu, "Biz de çok hatırası olan, doğasının, yeşilinin, insanının, çayının ve esas itibarıyla her bir güzelliğinin biz de emareleri olan Beytüşşebap'ta böyle bir organizasyonun, böyle bir turnuvanın düzenlenmesi apayrı bir keyif, bir mutluluk. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nu, federasyon başkanımızı, buraya gelen bütün kulüpleri, bütün sporcuları tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri gururlandıran Beytüşşebap'ın rafting takımını da tebrik ediyorum" dedi.

"Bizim medeniyetimiz de bu coğrafyada başka bir zenginliğin adıdır"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Elbette ki zor günler olacak. Her zor gün bir sınamadır. Ülkelerin, devletlerin, milletlerin zor günleri oluyor. Bu gençlerimizin hayatında zor günler olduğu gibi. Bazen bir sınavdır. Bazen annenizin, babanızın verdiği bir ödevdir. Onun için devletlerin de zor günleri olur. Ama bizim inancımız dinimiz bize der ki, 'Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.' İşte o kolaylık böyle bir şeydir. Ülkemizin her tarafı güzeldir. Ordu, Dalaman bir başka güzeldir. Antalya, Manavgat bir başka güzeldir. İstanbul zaten güzelliklerin şahıdır, prensidir, prensesidir. Hakkari, Çukurca'sıyla, Zap'ıyla, İkiyakası'yla her tarafıyla güzeldir. Şırnak güzeldir. Tarihin bize 1200 yıl önce bıraktığı Sefilesi'yle güzeldir, Şehr-i Nuh'uyla güzeldir, medeniyete ev sahipliği yapmasıyla güzeldir. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlardan geçmiş, geleceğe gönlümüzün güzelliğiyle bakan bir milletin evlatlarıyız. Bizim medeniyetimiz de bu coğrafyada başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir. Birbirimizle kardeş olmamızı emreden Allah'tır."

"Bugün benim için bayram"

Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası'nın Beytüşşebap'ta yapılmasının önemini anlatan Bakan Soylu, bugünü bir bayram olarak gördüğü söyledi.

Bakan Soylu, "Rafting şampiyonası Tunceli'de yapıldığı zaman çocuklar gibi şendim. O kadar sevindim. Orada olmak isterdim. Sadece o değil, geçen yılın bu zamanlarında Hakkari'de fotosafari yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında aynen Karadeniz, Ege, İç Anadolu'daki gibi gençlerimiz pedal çevirdiler. Ülkemizin her tarafından büyük zenginlikler vardır. İnsanlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Beytüşşebap'ta sizin için bir festival olabilir, bunu saygıyla karşılarım, sizin için burada bir şampiyona yapılıyor olabilir bunu da sevinçle karşılarım, güzel bir şölen olabilir ama ben kendimi ifade edeyim, Allah'a şükürler olsun ben Beytüşşebap'ta bugün bayramların en güzelindeyim. Bugün benim için bayram" dedi.

Konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İslam Selim Baydaş ile birlikte bota binerek Habur Çayı'nda rafting yaptı.