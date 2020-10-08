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Osmaniye'de üzerine duvar devrilen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üzerine balkon duvarı devrilen çocuk yaşamını yitirdi.
Erdoğdu köyünde evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Nur Akkaya'nın üzerine balkon duvarı devrildi.
Ağır yaralanan Akkaya, ambulansla kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Osmaniye Kadirli Devlet HastanesiSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 17:04
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