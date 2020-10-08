T.C, 80 bin lira parayla T.Ş. ve M.T. ile fındık almak için Dibektaş köyüne geldi.

Aracı orman yoluna park eden T.C. ve beraberindekiler, fındıklık alana gitti.

T.C. daha sonra il merkezine döndüğünde paranın araçta olmadığını fark etti.

Dibektaş köyüne dönerek parayı arayan T.C, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde güzargah üzerindeki tüm güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Ekipler 3 kişinin hesap hareketlerini takibe alırken, aracın park edildiği bölgede de saha taraması gerçekleştirdi.

Karakolda çapraz sorguya alınan M.T, parayı kayaların arasına sakladığını söyledi.

Jandarma ekipleri, gösterilen yerde buldukları 80 bin lirayı T.C'ye teslim ederken, M.T'yi gözaltına aldı.