Bolu Valiliği tarafından Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde yöresel ürünler satılan ruhsatsız yapıların yıkılması kararının ardından İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından belirlenen yol güzergahında bulunan 19 işletmeden 12'si sahiplerinin kendi çabalarıyla kapatılırken, uyarılara rağmen açık bulunan diger yerler ekipler tarafından mühürlendi.

[Fotoğraf: AA]

Mühürleme esnasında bazı vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi.

Mühürlemeye rağmen açılacak yerlerin ise yıkımlarının gelecek günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.