Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 'taklit ürün' operasyonu: 1430 okul çantası ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 5 adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların taklit ürünleri ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde çeşitli markalardaki ayakkabı ve okul çantası gibi ürünlerin taklitlerini üreten, depolama yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen 1430 okul çantası ve 17 bin 168 çift ayakkabı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul'da "taklit ürün" operasyonuSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 15:03
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