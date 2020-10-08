Haber Giriş: Kaynak: AA
Hastane bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da, Kozan Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Devlet hastanesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.
Hastanedeki sağlık çalışanları ve diğer personel de yangın söndürme tüpleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Kısa sürede söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
Etiketler: Adana Kozan Devlet Hastanesi yangınSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 14:44
Sıradaki Haber
Dernek binasına kumar baskını: 37 kişiye 161 bin lira ceza verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz