Devlet hastanesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

Hastanedeki sağlık çalışanları ve diğer personel de yangın söndürme tüpleriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kısa sürede söndürülen yangında bazı ağaçlar zarar gördü.