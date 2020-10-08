Haber Giriş: Kaynak: AA
Dernek binasına kumar baskını: 37 kişiye 161 bin lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de bir dernek binasında kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirlerine uymadıkları belirlenen 37 kişiye toplam 161 bin 875 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve COVID-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında denetim yaptı.
Dernekle bağlantısı olan bir evde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 37 kişiye toplam 161 bin 875 lira ceza verdi.
Ayrıca dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Binadaki aramalarda, 2 tabanca, 261 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 32 kartuş ile kumar ekipmanları ele geçirildi.
Etiketler: koronavirüs covid 19 kumar eskişehirSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 14:34
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