Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da, yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren başladı.

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne ve Kırklareli'de sabah saatlerine kadar metrekareye yaklaşık 3 kilo yağış düşerken, hava sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü.

Sahilde hasara neden oldu



Marmara Denizi kıyısındaki Marmaraereğlisi'nde ise hortum oluştu. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hortumun ilçe merkezinde saat 13.20 sularında meydana geldiğini açıkladı. Sahil Caddesi'nde yaklaşık 25 binanın çatısının zarar gördüğünü 1 evin balkon duvarının çöktüğünü ve 1 binanın da çatı demirinin uçtuğunu belirten Vali Yıldırım, sahildeki kafe ve 2 balıkçı restoranının hasar gördüğünü kaydetti.

Can kaybı ve yaralının olmadığını ifade eden Vali Yıldırım, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata da ekiplerin temizlik çalışması yürüttüğünü açıkladı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içinde yer yer etkili olacağını belirterek, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı önlemlerini almasını istedi.